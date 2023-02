Tout comme Sonic Mania en son temps, Sonic Origins la compile regroupant Sonic 1,2,3&Knuckles et Sonic CD aura le droit a une version "Plus", cette derniere ayant été enregistrée en Corée.Les paris sont donc ouverts: Nouveaux personnages jouables ? Musiques supprimées de retours ? Sonic R ? Sonic the Fighters ? Knuckles' Chaotix ? Les opus Game Gears/Master System ? Et évidement une version boite ?