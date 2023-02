Je me suis posé la question après avoir vu le NDirect de hier.

On voit clairement que hormi des jeux qu'on connaissaient déjà ou des remaster (Metroid et Baten Kaitos), il y a rien de nouveau venant des studios de Nintendo.



Au final ça laisse supposé qu'ils les gardent pour plus tard et leur nouvelle console, même si on sait pas quand elle sortira.

De plus on entend de plus en plus que BOTW2 sera le dernier gros jeu de la Switch actuelle.



Donc si on repense aux jeux que Nintendo garderait en réserve et qui pourraient sortir peu de temps après la sortie de la nouvelle console de Nintendo, certains sont plus qu'évidents. D'autres un peu moins.



Je pourrais citer le prochain MP4 annoncé déjà y a quelques années.

MK9, rien de plus logique.

Le prochain jeu de la team Odyssey. Un nouveau Mario 3D ?

Peu être un nouveau Luigi's Mansion, vu que le dernier est sortie depuis plus de 3 ans.

Pas de nouveaux Xeno vu que le dernier est sortie y a quelques mois et que l'extension va bientôt sortir. Mais peu être cette nouvelle IP dont on avait parlé de Monolith y a quelques années ?



Après y en a peu être d'autres, c'est difficile a dire.

Vous pensez à quels jeux vous ?