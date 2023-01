Salut dites moi je commence à me renseigner pour voir quels magasins vont avoir le psvr2 de dispo le jour de la sortie et pour le moment Fnac et Micromania me répondent qu’ils ne savent rien et que ça n’est même pas certains qu’ils le vendent .

J’avais des bons d’achat de côté exprès pour l’acheter donc mon but étais de le prendre en magasin .



Certains ici en savent un peu plus sur la dispo du casque hors achat sur le site de Sony?



Bien à vous .