Les licenciements chez 343 n'auraient pas dû avoir lieu et Halo Infinite devrait être dans un meilleur état. La raison de ces deux événements est l'incompétence des dirigeants au cours du développement de Halo Infinite, qui a provoqué un stress énorme chez ceux qui travaillent dur pour faire de Halo le meilleur possible.

Les personnes avec lesquelles je travaillais tous les jours étaient passionnées par Halo et voulaient faire quelque chose de bien pour les fans. Ils ont aidé à faire pression pour un meilleur Halo et ont été licenciés pour cela.



Les développeurs qui sont encore là travaillent dur pour réaliser ce rêve. Regardez Forge. Soyez gentils avec eux pendant cette période difficile.

Oh mec. L'histoire du contrat est une toute autre boîte de Pandore qui m'énerve. Tant de personnes et de talents étonnants qui ont juste disparu

En tant que fan de Halo, je suis vraiment fatigué des pratiques et politiques commerciales de Microsoft qui tuent lentement ce que j'aime.



entre les politiques contractuelles dont ils abusent pour obtenir des incitations fiscales et les licenciements face aux profits gigantesques et aux primes des dirigeants... ils ont voué Halo à l'échec.

À la fin de l'année dernière, Tom French, le directeur de la création multijoueur de Halo Infinite, a quitté 343 Industries.



Aujourd'hui, nous avons annoncé le départ de Joseph Staten, vétéran de Halo et directeur de la création de 343 Industries, qui retourne à Xbox Game Studios Publishing.

Des propos publics forts de la part d'un développeur Halo, qui reflètent ce que j'ai entendu de la part de nombreux autres développeurs Halo. (D'autres problèmes, comme nous l'avons signalé, concernaient les outils et la forte dépendance à l'égard des contractants, qui ont dû être licenciés au bout de 18 mois).

C'est un ancien de de Halo Infinite :Un autre ancien de 343i:Rappel pour ceux qui ont manqué la nouvelle, selon Eurogamer :Jason Schreier :On parle de quasi 100 licenciements chez 343i