Tout est dans le titre ! Quel(s) console (s) possédez vous et sur lesquels vous jouez principalement ?



J'imagine que les réponses seront variés ^^



Personnellement pour ma part c'est : PC (moyen de gamme) + Switch + PS4.



Je trouve que c'est un bon combo actuellement. La gen actuelle (PS5, Xbox Series X) ne me fait curieusement pas plus envie que ça dans l'instanté.