Bonsoir à toutes et tous,



J'ai un fightpad hori et un stick arcade Madcatz pour PS3, savez vous s'il existe des adaptateurs pour les utiliser sur PS5 et sauriez vous m'en conseiller un éventuellement ?

Ce n'est pas pour devenir pro, c'est pour jouer avec les nains et s'il est possible de les utiliser aussi sur Switch, c'est cool !



Merci d'avance !