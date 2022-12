10)- Jamais touché à un Stalker, du coup ça sera l'occasion. L'univers me plaît bien, et le dernier trailer diffusé hier m'a mis l'eau à la bouche ! Très curieux de l'essayer !9)- Déjà mentionné dans l'un de mes anciens article. J'attends beaucoup ce jeu qui me rappel beaucoup Heart of Darkness, jeu cher à mon cœur. Je trouve la DA magnifique.- Jamais touché à un FF de ma vie mais faut bien avouer que celui là me donne assez envie ! L'univers plus sombre et plus mâture qui a l'air d'être mis en place me fait saliver. Et je trouve que le perso principal a une certaine classe ! Je dis pas forcément que je l'achèterai à coup sûr mais je le guette très sérieusement.7)- Juste pour butter du zombies dans une Amérique ensoleillé et pouvoir me défouler sur ces macabés. Je m'attends pas à un "grand jeu" évidemment mais juste un jeu ultra fun et ultra gore, et ça a l'air d'être le cas !6)- Chef d'œuvre de l'horreur qui va être sublimé dans ce Remake ! Re-découvrir Dead Space sous un jour nouveau me donne très envie !5)- J'ai un peu des doutes pour l'année 2023 mais sait on jamais ! Et un peu de craintes aussi mais la "promesse" est très très alléchantes ! J'espère ne pas être déçu !4)- Bon, le studio derrière à de quoi émettre quelques craintes mais ça fait un bail que j'attends un bon jeu HP sans HP du coup x) Mais rien que de se balader librement dans Poudlard, se rendre en cours, lancer des sorts etc... font que je ne peux que attendre ce jeu de pied ferme !3)- Chef d'œuvre de Mikami dans une version qui m'a l'air bien plus Dark que la version d'origine. J'espère qu'ils vont pas non plus trop le dénaturer mais j'ai confiance en Capcom. Ravi de voir que ça n'a pas l'air d'un simple "copier coller" en tout cas dans ce qu'ils nous ont montrer.2)- Suite du sublime Breath of The Wild dont on ne sait pas encore grand chose... Mais étant fan de la licence depuis ses débuts, ça sera Day One ou presque.1)- Ma plus grosse attente reste le second jeu de la brillante Team.Cherry. j'ai tellement dévorer Hollow Knight que je ne peux que attendre sa suite avec Hornet dans un jeu qui a l'air tout aussi fou que le premier. Il se fait attendre mais je suis quasi sûr qu'on va encore se prendre une belle gifle dans la tronche !1)- Ouais, impossible de départager mais le trailer qu'on a vu au GA m'a grave donner envie d'y jouer ! (Mais faut que je fasse le premier aussi). Le jeu a l'air tout simplement excellent avec des possibilités de gameplay vraiment fun ! Puis incarner un Jedi c'est quand même la classe !Mention honorable :- Marvel's Spider Man 2- Have a Nice Death- AC Mirage- Forspoken- SH2 Remake- JUDAS- Lies of P- Atomic HeartEt j'en oublie sûrement...Mes believes :- New Mario 3D ou DK- Nouveau Rayman- Annonce de GTA 6- Bloodborne 2 (loul)- Trailer Fable "IV"Passez un bon réveillon de la nouvelle année !