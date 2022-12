Bonjour tout le monde,



2022 touche à sa fin et l'année fut sympathique sans pour autant être magistrale.

Si tout ce qui est promis pour 2023 sort, cette dernière sera extraordinaire (peu être comparable à 1998, en fonction de la qualité des jeux promis).



Quels sont vos achats prévus pour 2023?

Pour ma part, je suis consommateur de jeux en "pas Day One" hormis quelques exceptions lorsque je sais notamment que des DLC ne seront pas prévus etc...

Pour moi ce sera (avec une petite dose de wishlist)



- Fire Emblem Engage (collector)

- Evercade EXP

- Octopath Traveller 2 (PS5)

- Final Fantasy Pixel Remaster (PS4) => malgré un prix scandaleux)

- Chained Echoes collector

- Horizon Forbidden West complete edition (si elle sort) (PS5)

- Grim Grimoire 'PS5)

- Trails of Azure/Trails of reverie (PS5)

- Suikoden I II Remastered

- Tactics Ogre Reborn.

- Elden Ring Complete Edition (s'il sort)

- Console Switch Pro collector Zelda Tears of the Kingdom (ça c'est Dreamlist)^^



Ceci est ma liste préliminaire. Evidemment, d'autres jeux m'intéressent avec Final Fantasy XVI ou Starfield mais je suis persuadé que des extensions arriveront et du coup j'attendrai des éditions complètes.



Quelques coups de gueule pour ma part:



- Nintendo => je trouve vraiment qu'une nouvelle Switch ne serait pas de trop. Je joue sur écran de 83 pouces et même si je ne suis pas "Graphisme addict", il devient nécessaire d'avoir une console un peu boostée. Par ailleurs, la finition de certains de leurs jeux commence vraiment à désirer (Zelda Lin's Awakening, Pokémon etc...)



- Microsoft => Un jour il faudra peut être sortir des jeux. Ils ont de très belles licences et du potentiel, mais il va falloir accélérer tout de même! Après une année 2022 famélique en terme d'exclus, j'attends mieux. Allez Microsoft!



- Sony => Politique tarifaire très discutable, communication infâme, de très bons jeux bien sûr, mais ils commencent vraiment à abuser.



De manière générale, les collectors en tout genre deviennent scandaleux d'un point de vue tarifaire, avec des contenus pas toujours tops (soit du démat pour des jeux avec contenu physique, soit pas de jeux du tout, soit un contenu famélique au regard du tarif appliqué). Un des champions pour cela est vraiment SquareEnix.



Voilà pour moi, j'en profite pour souhaiter à tout le monde de belles fêtes de fin d'année et une année 2023 riche en jeux!