Salut tout le monde,Je me permet de vous partager la dernière vidéo d'un YouTuber que j'aime beaucoup en ce moment !Il privilégie qualité à quantité (ce qui malheureusement ne paye pas beaucoup de nos jours...)Vous l'avez surement déjà vu dans Rétro Découverte chez Edward, il joue son ami du lycée.Il parle de jeux vidéos, de comédiens de doublages, de films, de publicités... avec toujours une pointe de nostalgieIl est également musicien.Si vous aimez, je vous en partage une autre :Il a un financement participatif en cours pour un projet de moyen métrage sur Retour vers le Futur si vous êtes intéressé :Je me permet de partager pour l'aider un peuÀ bientôt

posted the 12/08/2022 at 08:21 AM by segagadreamin