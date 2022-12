Voici deux jeux de plus :: les joueurs peuvent désormais ressentir les effets des événements qui secouent le monde, les attaques qui font des dommages et les mouvements au cœur du jeu. Ce retour haptique supplémentaire aux mains et à la tête donne au joueur un plus grand sentiment d’ immersion et de danger dans le jeu, ce qui lui permet de se sentir encore plus attaché à Quill, le jeune et courageux héros du jeu que les joueurs guident et avec qui ils font équipe au cours de l'aventure.: Jouer avec deux manettes procure une sensation naturelle, permettant aux joueurs de s'exprimer plus librement dans le monde lorsqu'ils tentent de manipuler l'environnement, d'interagir avec Quill ou d'utiliser le système d'inventaire des armes pendant les combats.: les actions seront ressenties de manière distincte par les joueurs, qui ressentiront la tension et le poids des objets virtuels lorsqu'ils les saisiront et les déplaceront dans le jeu. Les pots et les barils cassables réagissent désormais à la force utilisée et se brisent lorsqu'ils sont suffisamment pressés pour vaincre la résistance de la gâchette.: les objets interactifs émettent désormais une lueur subtile lorsqu'on les regarde. Cela permet aux joueurs de repérer rapidement les objets interactifs pendant les énigmes et tout au long du jeu. Le suivi oculaire informe également Quill de l'endroit où les joueurs regardent afin qu'elle puisse leur donner des indices si elle comprend quelque chose avant eux.: Moss et Moss: Book II fonctionnent à 90 images par seconde en 4K, même avec les améliorations apportées à l'éclairage et aux textures. Cela, ainsi que le champ de vision plus large, donne aux joueurs un sentiment d'immersion plus profond.PS : Il ne s'agira donc pas d'une mise à jour gratuite, mais bien de nouvelles versions exploitant les fonctionnalités du PSVR 2 et de la PlayStation 5.