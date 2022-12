Norman Thavaud, Youtubeur de 35 ans et qui compte plus de 17 millions d'abonnés est en garde à vue pour "viol et corruption de mineurs". 6 femmes ont porté plaintes contre lui, dont deux mineurs.



Une des adolescente, une québécoise de 16 ans au moment des faits qui date de 2020 accuse le youtubeur de lui avoir demandé des photos sexy et de lui avoir fait des chantages, jusqu'à la manipulation.



Bref, il est dans la merde le mec, et dire que je regardais ses vidéos ya encore quelques années...