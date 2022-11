Dans le dernier épisode MS avait refusé de faire des concessions ce qui a amené à la phase 2 d'investigation du rachat, eh bien selon Reuters Microsoft serait sur le point dans les semaines à venir d'accepter les demandes des régulateurs européens.Les concessions de Microsoft consisterait en un accord de licence de 10 ans avec Sony affirme une personne proche du dossier.Cela pourrait accélérer le processus de validation en europe et dans le monde.Reste à savoir si les autres autorités (CMA et FTC) se contenteront de ces maigres promesses.Pour rappel à l'instant où l'on parle seuls le Brésil, l'Arabie Saoudite et la Serbie ont validé le rachat sans rechigner, trois pays qui comptent parmi les plus corrompus au monde, je dis ça je dis rien.