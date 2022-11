La Federal Trade Commission est susceptible de déposer une plainte antitrust pour bloquer le rachat par Microsoft pour 69 milliards de dollars du géant du jeu vidéo Activision Blizzard, fabricant des jeux à succès Call of Duty et Candy Crush, selon trois personnes connaissant le sujet.Un procès serait la plus grande décision de la FTC à ce jour sous la présidence de Lina Khan pour freiner le pouvoir des plus grandes entreprises technologiques du monde. Ce serait également un coup dur majeur pour Microsoft, qui s'est positionné comme une sorte de chevalier blanc sur les questions antitrust dans le secteur de la technologie après avoir traversé ses propres batailles antitrust réglementaires exténuantes dans le monde il y a plus de deux décennies.Une action en justice contestant l'accord n'est pas garantie, et les quatre commissaires de la FTC n'ont pas encore rejeté une plainte ou rencontré les avocats des entreprises, ont déclaré deux des personnes. Cependant, le personnel de la FTC examinant l'accord est sceptique quant aux arguments de Microsoft, ont déclaré ces personnes.L'enquête est toujours en cours, mais une grande partie du gros du travail est terminée, y compris les dépositions du directeur général de Microsoft, Satya Nadella, et du directeur d'Activision, Bobby Kotick, ont déclaré les personnes au courant de l'enquête. Si l'agence va de l'avant avec un procès, elle pourrait intervenir dès le mois prochain, ont déclaré les personnes, qui ont toutes demandé l'anonymat pour discuter d'une affaire confidentielle.Au cœur des préoccupations de la FTC est de savoir si l'acquisition d'Activision donnerait à Microsoft un coup de pouce déloyal sur le marché du jeu vidéo. La Xbox de Microsoft est numéro trois derrière Sony Interactive Entertainment, leader de l'industrie, et sa console PlayStation. Sony, cependant, est devenu le principal adversaire de l'accord, déclarant à la FTC et aux régulateurs d'autres pays que si Microsoft imposerait des jeux à succès comme Call of Duty exclusifs à ses plates-formes, Sony serait considérablement désavantagé.La FTC a refusé de commenter.Dans une moindre mesure, Google est également un opposant à l'accord, selon deux des personnes connaissant le sujet. La société a fait valoir que Microsoft avait délibérément dégradé la qualité de son service d'abonnement Game Pass lorsqu'il était utilisé avec le système d'exploitation Chrome de Google, et posséder Activision renforcerait son incitation à le faire, orientant finalement les ventes de matériel vers Microsoft et loin de Google, ont déclaré les gens.Les préoccupations de la FTC vont cependant au-delà de Call of Duty, et les enquêteurs tentent de déterminer comment Microsoft pourrait tirer parti de futurs titres non annoncés pour stimuler son activité de jeu, selon deux personnes connaissant l'examen.