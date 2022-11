Des insiders de chez Activision craignent que Microsoft annule le deal.



Certains insiders et analystes ont déclaré que Microsoft ne s'attendait probablement pas à ce niveau de contrôle de la part des autorités. La pression croissante a fait naître des désaccords en interne entre les deux entreprises, ont déclaré des sources proches du dossier, alors même qu'Activision et Microsoft font publiquement bonne figure et insistent sur le fait que l'accord sera conclu.



En cause, les promesses – ou l'absence de promesses – que Microsoft offre aux régulateurs antitrust et aux rivaux comme Sony, qui s'est vivement opposé à l'accord.



Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a déclaré publiquement que la société prévoyait de continuer à publier la populaire série "Call of Duty" d'Activision sur PlayStation, ainsi que de l'apporter potentiellement à d'autres consoles telles que la Nintendo Switch.



Mais Microsoft a refusé d'offrir aux régulateurs de l'UE des recours juridiques avant l'enquête à grande échelle qui démarrera le 8 novembre. Microsoft avait la possibilité d'offrir à l'UE des soi-disant garanties, comme la promesse formelle de conserver "Call of Duty sur PlayStation", mais a refusé de le faire.



Le PDG d'Activision, Bobby Kotick, préférerait que Microsoft adopte dès maintenant une position plus accommodante vis-à-vis des régulateurs, puisque les actionnaires du fabricant de jeux seront payés, que Microsoft fasse ou non des concessions.



Certains analystes et critiques affirment que l'option de garder les jeux Activision exclusifs est une grande partie de l'attrait de Microsoft pour ce rachat, malgré les déclarations de la société concernant le maintien de "Call of Duty" sur PlayStation. Faire des promesses publiques est une chose mais être légalement tenu d'abandonner les exclusivités pourrait être un deal-breaker, ont déclaré des sources.



"La décision de Microsoft d'acheter Activision a pour unique but de rendre les jeux exclusifs", a déclaré Dan Ives, directeur général de Wedbush Securities. "Si renoncer à l'exclusivité est l'une des concessions requises, Microsoft va devoir réfléchir longuement et sérieusement si ça en vaut la peine."



"Microsoft n'achète pas cet actif pour que d'autres entreprises puissent utiliser les jeux d'Activision comme si de rien n'était", a ajouté Ives. "Tout se résume à ce que seront les concessions".



Clay Griffin, analyste de recherche chez MoffettNathanson, a également déclaré : "On ne peut pas forcer Microsoft à accepter des conditions draconiennes".



Si le rachat ne va pas au bout, Microsoft devra payer 3 milliards à Activision.

New York Post - https://nypost.com/2022/11/06/activision-insiders-fret-69b-microsoft-merger-could-crumble/