Hideki Kamiya le superviseur de Bayonetta 3 balance sur Twitter, PlatinumGames est déjà en réflexion sur un Bayonetta 4. On ne devrait pas voir le jeu avant un bon moment, mais c'est étonnant je trouve vu que PlatinumGames devrait plutôt se concentrer sur leur projets indépendants notamment Project GG (vu que Bayonetta, bah c'est Sega et Nintendo) et que la fin de Bayonetta 3 aurait pu servir de conclusion à la série. Peut être pour revenir à des bases sûre après l'affaire Babyllon's Fall (le jeu à service qui n'aura pas tenu 1 an, eux qui veulent se lancer sur ce marché) ou leur premier essaie de passer d'éditeur avec The Wonderful 101 Remastered, qui ont bien du calmer leur ambitions.Kamiya répond sur Twitter qu'ils voient que beaucoup gens n'ont pas vraiment compris la fin de Bayonetta 3, et ceux qui ont fini ce jeu ne devrait alors pas être surpris par ce que devrait proposer Bayonetta 4. Il voit aussi déjà les gens lui dire "ouais mais tu as rajouté ça" pour s'adapter à quelque chose qui n'a pas été mis en place dans le précédent opus.On parlera peut être de la fin de Bayonetta 3 dans les commentaires, sachant que je décante, j'analyse et je vois d'autres théories (j'attends surtout de voir si le niveau secret du livre donnera un jeu à part entière avec Cereza ou/et Jeanne, ça serait bien mais avec PG qui s'éparpille...).