Bonjour triste nouvelle si cela s'avère vrai



Apres quelques départs de certains membre de la rédaction j'avais un peu déserté le site



Dernièrement suite à un rachat par une boite maléfique Reworld Media qui à la vision d’une presse sans journalistes



https://www.arretsurimages.net/articles/reworld-ou-le-cauchemar-de-lavenir-du-journalisme









Ce soir une émission appelle moi le directeur est prévu à 18h et vu la gueule des commentaires sa sent très mauvais





https://twitter.com/Gamekult/status/1592850963370762240







Aux futurs débiles qui se réjouirait qu'un site indépendant ferme et mettrai au chômage une dizaine de salariés force à vous on est pas ensemble.