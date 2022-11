Cette OST

Conspué et malmené pendant des mois par les sceptiques et par une partie de la presse, Sonic Frontiers est enfin sorti et... 95% d'evaluations positives sur Steam et plus de 8,5/10 users sur Metacritic, que se passe-t-il ? M’aurait-on menti ?- Gamedesign plaisant- Gameplay très agréable (surtout dans l’OW)- Système de combat fun- Des combats de boss épiques- Scenario plutôt intéressant niveau lore- Toujours fluide- OST de dingue- Platine a moitié gratuit- La pêche qui permet de casser le dernier quart du jeu- Le clipping- Défi un peu trop simple- Les niveaux classiques trop courts- Le vrai boss de fin uniquement en Hard, what the...- VF de pire en pire (jouez en VA/VJ)- Platine a moitié gratuit (ça peut être aussi un point nefatif)Enfin un putin de Sonic 3D qui arrive a se hisser au rang des Sonic Adventure 1 et 2, on n’y croyait plus.Quel plaisir d’explorer, de virevolter d’aller partout a fond la caisse a la recherche de tout ce qu’il faut pour débloquer les différents niveaux et les émeraudes du chaos. Les combats sont vraiment funs que se soit contre les ennemis classiques ou les mini-boss qui arpente les maps, les combats de boss de fin de chaque ile en mode Super Sonic sont juste les meilleurs combats de Super Sonic jamais pondu le tout sur une OST justefolle avec notamment Kellin Quinn de Sleeping with Sirens mais aussi Tyler Smyth (Dangerkids) qui avait deja chanté le theme de Infinite sur Sonic Forces. Techniquement sur PS5 hormis le clipping le jeu est propre avec un 60fps qui ne bronche jamais 99% du temps et l’histoire simpliste apporte pas mal d’information sur le lore notamment sur l’origine des Émeraude du Chaos.Mais là arrive la dernière ile et on se rend contre que la Team Sonic a fait n’importe quoi avec la pêche. En effet ce mini-jeu permet d’acheter tout ce qu’on veut dont les objets permettant de progresser rapidement sans explorer. Sauf que si au début du jeu on gagne peu de jetons permettant de pêcher, arrivé a la dernière ile j’en avais plus de 400 ce qui fait que si j’avais voulu j’aurais limite pu finir le jeu sans même explorer la dernière ile... stupide.Pire le jeu se termine sur un boss de fin en QTE !! Sauf si vous jouez en hard ou là vous aurez un « vrai combat », quelle idée de con vu que les 3/4 des gens vont passer a coté de la vrai fin (heureusement on peut switcher à la volée).Outre ces deux soucis il y a beaucoup clipping grossiers, la VF est catastrophique comme d’hab avec les jeux Sonic (à noter que la VJ à beaucoup de différences avec la VF/VA), les 30 niveaux classiques durent en moyenne entre 1 et 2 minutes (et ont cette inertie de con de Sonic Forces) et les défi permettant de débloquer des bouts de maps sont trop simples a cause d’un timer abusement long.