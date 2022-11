Plusieurs années que Star Ocean 5 ai déçu la plupart des fans, Tri-Ace revient avec ce qui sera peut-être leur dernier jeu : Star Ocean The Divine Force.- Combats fun- Pas si moche (à part certains persos masculins)- Décors plaisants a parcourir- Bonne OST- Durée de vie d’une 30ene d’heures- Quelques chutes de framerates incompréhensibles en mode Performance- Scenario qui ne m’aura pas accroché- Quelques idées datées pour une boite qui fait du RPG depuis l’ere SNES- Le système de vol sous-exploitéStar Ocean 6 c’est un peu mon KH3 de cette année. Un A-RPG dont j’ai lâché le scenario rapidement, mais qui m’a accroché par ses environnements et son gameplay. Le système de combat est vraiment très bourrin et fun et le système de vol est hyper kiffant a utiliser, les décors et les événements s’enchainent très rapidement et à part le second tiers qui fait un peu de surplace le jeu est plutôt rythmé. Niveau musique l’OST n’est pas exceptionnelle, mais fait le taff et graphiquement le jeu tiens la route a part la modélisation de certains personnages.A coté le jeu manque de finition sur pas mal de points. En mode performance SO6 est fluide les ¾ du temps, mais certains endroits rament alors qu’il n’y a rien à afficher et il y a pas mal de clipping de PNJ. Pire certaines villes qui jusqu'à lors étaient fluides finissent pas ramer au fur et mesure qu’on débloque des persos dans notre team. Le système de vol aka la superbe idée de cet opus est finalement assez peu exploitée en exploration à part pour chercher des cristaux volants ou des coffres cachés en hauteurs, j’aurais aimé pouvoir avoir accès a des zones cachés mais non.Ensuite quand un dialogue se lance on ne peut pas aller dans le menu ou ouvrir un coffre, il faut attendre. On ne peut pas jeter d’objets (chiant pour le 100% des coffres), on ne peut pas équiper directement un objet au moment de l’acheter ect… plein de de ptites choses qu’on ne devrait plus avoir aujourd’hui dans les JRPG. Pour finir je n’ai pas accroché à l’histoire et le boss de fin est je pense le pire de la saga niveau design.