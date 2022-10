Jeux Vidéo

Sony a apparemment discrètement supprimé les dates d'expiration des jeux qui quitteront bientôt PlayStation Plus.Auparavant, une date précise était donnée à laquelle un jeu quitterait le service. Désormais, bien que les jeux soient toujours répertoriés dans l'onglet "Dernière chance de jouer", il n'y a plus de date précise.Comme le note également PushSquare ( https://www.pushsquare.com/news/2022/10/sony-seemingly-scraps-ps-plus-game-expiry-dates ), Sony ne détaille pas les dates d'expiration dans ses articles mensuels sur le blog PlayStation.Et tandis que les jeux mensuels du niveau Essential sont toujours disponibles en téléchargement pendant un mois (mais sont accessibles tant que vous êtes abonné), si un jeu quitte le service sur les niveaux les plus chers, il ne peut pas être joué.Chez Xbox, en comparaison, c'est transparent sur la date à laquelle les jeux quitteront le service Game Pass. Les publications du Xbox Wire répertorient également les jeux qui sortent chaque mois.Red Dead Redemption a récemment quitté PlayStation Plus, ce qui signifie qu'il n'est désormais disponible que sur les consoles de la génération actuelle via la rétrocompatibilité Xbox.