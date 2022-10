2 Collections ce mois ci !ca ne chôme chez Pademonium Cinematics ! ^^La street of rage avec 7 vues différentes !Animés et game theme monté :Une forza Collection avec simplement une vue , mais quelle vue !Toute les thèmes sont tous responsives audio (ils réagissent au sons):Et une petite preview pour la Donkey Kong collection qui s'annonce Hyper coloré!Et pour ceux qui rechercherais du contenu et des thèmes de lancement : pour du Plague tale requiem ou du Uncharted Legacy pc pour habillé leur frontend j'ai posté ça ici :http://forums.launchbox-app.com/files/file/3846-game-themes/