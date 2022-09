Récemment Nvidia a dévoilé sa nouvelle série de cartes graphiques RTX 40, également connue sous le nom d'Ada Lovelace mais à première vue c'est décevant du moins pour les RTX 4080.On sait maintenant que la carte RTX 4090 sera équipée de la puce AD102 qui a l'air très bien d'un point de vue technique. Mais ce que Nvidia fait avec les deux autres cartes RTX 4080 est assez décevant si on compare avec les anciennes générations.Lorsque Nvidia a lancé la génération Ampère des RTX 30 il y a deux ans, la carte RTX 3080 était une version légèrement réduite de la RTX 3090 utilisant la même puce GA102 et avec environ 83% des unités (cores cuda) fonctionnelles de sa grande sœur. De son côté, la RTX 3070 utilisait la puce GA104 qui offrait environ 55 % de la puce de la RTX 3090. On peut même remonter jusqu'aux RTX 20, la RTX 2070 offrait pourtant bien plus que la moitié d'une RTX 2080 Ti.Maintenant si on regarde de plus près, la RTX 4080 12GB utilise une puce AD104 différente de celles des 4090 (AD102) et 4080 16GB (AD103) et offre seulement 45% des unités fonctionnelles de la RTX 4090 soit bien moins de la moitié des shaders 7680 contre 16384 (8704 pour la 3080 contre 10496 pour la 3090).En vrai cette nouvelle RTX 4080 12GB est plus proche de ce qu'était la RTX 3060Ti en son temps sauf que cette dernière avait au moins un bus mémoire de 256 bits là ou cette RTX 4080 12GB n'a qu'un bus de 192 bits, pour vous donnez une idée :RTX 4080 12GB (AD104) die size = 294 mm2 / prix de la carte : 899$RTX 3060Ti 8GB (GA104) die size = 392 mm2 / prix de la carte : 399$Comme vous le constatez on frôle l'escroquerie. Et la RTX 4080 16GB n'est pas mieux malgré son bus de 256 bits et sa puce AD103 plutôt que l'AD104, elle reste en retrait de ce qu'était la RTX 3080 face à la RTX 3090.Vous l'aurez compris cette RTX 4080 12GB qui a moins de shaders que la 3080 10GB est mal étiquetée et devrait être, tout au plus, une RTX 4070 voir même une RTX 4060/4060Ti à un prix plus bas.Pour ce qui est des performances en jeu de cette RTX 4080, elles semblent visiblement nulles dans les jeux rastérisés (en d'autres termes, la grande majorité des jeux) contrairement aux jeux qui utilisent beaucoup d'effets de ray-tracing et ayant recours au DLSS3, donc si vous pensez que la RTX 4080 12GB va faire un grand bond en avant par rapport à la RTX 3080 dans la plupart des jeux, tout comme la RTX 3080 l'était par rapport à la RTX 2080, vous allez être déçu. Pour l'avenir, tout cela est très décevant et inquiétant. Si c'est à cela que ressemble la RTX 4080, qu'en est-il de la RTX 4070 ? Ou de la RTX 4060 ? à quel point seront elles pathétiques ?Soyons clairs, le GPU AD102 de la 4090 est une sacrée puce et si les RTX 4080 étaient basées sur cette puce, tout comme la RTX 3080 était basée sur celle de la 3090, alors tout serait très différent et Nvidia aurait pu sortir des RTX 4080 bien plus rapides et puissantes, mais à priori ils ont fait le choix d'un GPU massivement amputé vendu à un prix exorbitant.Pour finir, attendez-vous à ce que Nvidia maintienne une production basse pour cette nouvelle génération à cause du surplus actuel de stock des RTX 30 sur le marché, en plus avec cette idée de maintenir des prix très élevés à long terme risque de ne pas arranger les choses et la situation pourrait se compliquer davantage au moins pendant les deux prochaines années.