Exclusivités Playstation



Après de nombreuses phases de communications douteuses, Sony semble enfin avoir compris un point important avec ses deux derniers State Of Play. Il fallait à nouveau se concentrer sur le Japon et les jeux Japonais. Que ce soit des nouvelles licences, des gros AAA, des jeux indés... Si Octopath Traveler 2 et Teathrythm entre autres sortent également sur Playstation, c'est que Sony à du enfin négocier avec Square Enix.

Ces 3 derniers State of Play on montréEt je suis très étonné de voir Stellar Blade, jeu Coréen en exclusivité console avec des demoiselles en tenues moulantes, vu leur politique d'il y a quelques temps.Entre ces trailers, le recrutement massif chez la team Asobi, leur participation dans les projets Silent Hill, le rachat de 14% de From Software, etc... on sent que Sony semble enfin avoir compris. Nous verrons si ils continuent dans ce sens, il y a encore pas mal de jeux en développement qui méritent un focus de la part de Playstation. Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter World 2, Dragon's Dogma 2, Kingdom Hearts 4, Dragon Quest XII, etc...