5) Kaamelott / 7 Points





5) Stranger Things / 7 Points



4) X-Files / 8 Points





4) Dexter / 8 Points



3) Lost / 10 Points



2) Game of throne / 18 Points



1) Breaking Bad / 19 Points



Voici « le top 5 » séries T.V. :J'ai finalement opté pour un top "5" car pour faire un top "10", il y avait trop de séries à égaliter.Voici les séries qui ont eu 6 points :Buffy contre les vampires / Stargate SG1 / Friends / The Wire / Sons Of Anarchy.Voici les séries qui ont eu 5 points :The boys / Scrubs / Mr robot / The walking dead / True Detective / Better Call Saul / Twin peaks / The Shield .