Vous reprendrez bien un peu de? La série de jeux RPG créée parpour le compte deva revenir pour un troisième épisode intituléA l'heure actuelle, on ne sait pas si ce nouveau jeu fera suite (ou non) à un des épisodes précédents, mais une annonce prochaine devrait apporter plus de précisions.Reste ce visuel, trouvé dans la base de données du