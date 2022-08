Les jeux vidéos, c'est pas que incarner des mecs badass ou autres super héros. Parfois, certains jeux n'hésite pas à maltraiter le joueur, le forçant à être dans des situations embarrassante voir franchement humiliante, voici celles qui me viennent en tête !7)- Durant un moment du jeu, vous découvrirez l'arène sanguinaire de Kyrat. Pendant une des missions principales, vous serez amener à vous y rendre mais seulement c'était un piège. On vous balance à poil dans cette arène et à vous d'y survivre, le poireau à l'air devant toutes les personnes de l'arène... Belle humiliation.6)- Lors de TW3 Geralt à la possibilité de choisir entre la rousse Triss ou la brune Yennefer, deux superbes femmes ou il est très difficile de se décider. Si le joueur choisis les deux, les magiciennes vont vite s'en rendre compte et à un moment du jeu, elles tenderont un piège à Geralt.Alors qu'il pensait qu'il allait faire un plan à 3. Triss et Yen feront croire à Geralt à un jeu coquin mais non, elles le ligoteront au lit en calbute, et le laisseront toute la nuit dans cette position. C'est Jaskier le lendemain qui détachera Geralt non sans se moquer un peu de lui. Et oui Sorceleur, on joue pas avec les femmes !5)- Durant ce DLC, le personnage devra fuir un dangereux psychopathe surnommé le marié. Après quelques dizaines de minutes, le héros se fera piéger et il se réveillera attaché nu à une table de torture afin d'y être emasculé... Cette scène est humiliante pour le joueur car il se sent totalement impuissant.4)- Cette mission annexe demandera à Michael d'effectuer pleins de tâches totalement stupide et inintéressante. Le pire reste quand même le fait de courir dans le désert pendant un long moment sans but.3)- Vers la fin du jeu, Batman sera fortement affecté par le gaz de l'Épouvantail. A tel point qu'il se verra lui même prisonnier dans la Batmobile, emmener à l'asile par le Joker, et moqué par les nombreux sbire. Et durant le cauchemar, on peut voir Batman sans cape (il a clairement moins la classe) en train de bouffer un rat et en poussant les cris que font les fous durant le Chapitre du pénitencier. Bref, on a connu Batou en meilleur forme.2)- En plus davoir été interroger et torturé a poil, Vous finirez par vous échappez tout nu du complexe, la main sur votre sexe et neutralisant les gardes. Avouez que c'est quand même déjà pas mal ! Amusant comment Kojima s'y est pris pour "humilier le joueur".1)- Durant la partie avec Lucas, vous jouerez à un de ces jeux macabre dans lequel vous devez vous échapper d'une pièce en résolvant des énigmes. En plus de mettre votre main dans l'eau immonde des chiottes, vous serez aussi humilier par un automate qui écrit loser sur votre bras avec un stylo tranchant. Pour enfin finir brûler vif car oui c'était un bon gros piège. D'ailleurs, Lucas gardera votre cadavre en trophée. Heureusement, Ethan ayant vu la cassette, ne se fera pas avoir lui...Voilà, j'espère que ce petit top vous a plu, d'autres situations humiliante pour le joueur qui vous viennent en tête ? Dites-moi le dans les commentaires !