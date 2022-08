Le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg, a révélé qu'un certain nombre d'équipements clés du film acclamé par la critique étaient directement inspirés de God of War, en particulier la hache et le bouclier de Kratos.S'adressant à CassiusLife, Trachtenberg a indiqué qu'il était fan du God of War 2018 de Santa Monica Studio et qu'il était extrêmement hypé par God of War Ragnarok.La façon dont apparait bouclier du Predator est inspiré du mouvement que fait celui de Kratos quand il l'active.Quand au tomahawk de Naru, il a été inspiré par la façon dont la hache de Kratos part et revient quand il la lance. Pour ce dernier il fut évidement obligé d'y attaché une corde pour la cohérence.