Sony avait reagit au rachat de maniere assez negative https://www.gamekyo.com/blog_article464732.html voici comment MS a repondu==>Ils affirment que MS et ABK devront faire face à la concurrence d'un certain nombre de développeurs et d'éditeurs de jeux. En outre, tous leurs jeux ont des concurrents proches. En fait, les tiers ont nommé plusieurs éditeurs tiers rivaux qui possèdent des franchises de jeux populaires, ce qui démontre l'intense rivalité sur le marché. En fait, MS met en avant des arguments d'Ubisoft, Riot, Amazon ou Google qui confirment certains de leurs arguments :MS dit littéralement cela :MS estime que la position isolée de Sony s'explique probablement par le fait que l'offre de jeux par abonnement de Microsoft, Game Pass, a été lancée comme une réponse concurrentielle de Microsoft à l'échec de la Xbox dans la "guerre des consoles" et à la nécessité d'offrir aux joueurs une valeur supplémentaire par rapport au modèle traditionnel "buy-to-play". De cette manière,(ensuite, il y a un tas de contenu expurgé)."Presque littéralement, MS dit que : " En bref, Sony ne se résigne pas à devoir concurrencer le service d'abonnement de Microsoft. Le tollé général suscité par les jeux par abonnement et la réponse de l'entreprise sont clairs : Sony ne veut pas que des services d'abonnement attrayants menacent sa domination sur le marché de la distribution numérique des jeux pour consoles.Enfin, MS affirme qu'indépendamment du caractère inhabituel des critiques de Sony concernant le contenu,, car une telle stratégie ne serait rentable que si les jeux d'Activision Blizzard étaient capables d'attirer un nombre suffisamment important de joueurs vers l'écosystème de la console Xbox, et si Microsoft pouvait tirer suffisamment de revenus de la vente de jeux pour compenser les pertes découlant de la non-distribution de ces jeux sur les consoles rivales.