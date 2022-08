Anthony et Joe Russo, les frères réalisateurs connus entre autre pour les deux derniers Captain America et les deux derniers Avengers, ont été interviewé par IGN et on fait l'éloge de The Last of Us Part 2 tout en discutant de leurs séquences de poursuite préférées dans divers jeux.L'une des séquences choisies par le duo était la sequence de course poursuite dans Uncharted 4: A Thief End's où Nathan Drake et Victor Sullivan aident Sam Drake à échapper aux mercenaires qui le pourchasse. Joe Russo a comparé cette sequence à une ouverture de film de James Bond avant de poursuivre: "Je dirais qu'Uncharted est l'une des meilleures franchises de jeux video d'action de tous les temps."Le duo a également discuté de la séquence avec le Rat King de The Last of Us Part 2, le fameux combat de boss avec Abby dans l'hopital. Lors de la présentation de l'extrait Joe a commenté " The Last of Us est l'un des plus grands jeux jamais créés." Concernant Abby échappant de justesse à la créature, il a ajouté: "c'est une page de scenario d'un Spielberg."