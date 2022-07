Bonjour à tous, nouveau top 10 ou on va parler cette fois ci de suites de jeux (ou tirés d'une même licence) qui se sont montré beaucoup plus sombre.PETIT RAPPEL :10)- Ratchet ACIT s'est révélé pour ma part plus mâture et "adulte" que les précédents opus même si ça commencé déjà un peu avec Gladiator.L'histoire se veut plus sérieuse, plus intéressante aussi que les anciens. Avec des questions sur l'avenir des Lombax mais aussi de la galaxie. On oublie cependant pas les blagues et l'humour cher à la série, ça se veut juste un peu plus sérieux.9)- Bon déjà, on peut pas dire que MP était gamin, mais le 2 va encore plus loin. Quasi Extinction d'une planète par une race Alien nommé ING. Passage dans l'Ether Sombre ou Samus ne peut pas respirer, tout est suffocant et apocalyptique, et on se sent désespérément seul(e).8 )- Déjà franchement Dark, les jeux Batman Arkham tire ici leur révérence avec l'ultime opus Arkham Knight. Batman est plus violent que jamais, l'atmosphère et l'ambiance y est apocalyptique, on sent que c'est la fin de Batman qui prend vraiment très cher dans cet épisode, et où ses limites sont même carrément dépassés. C'est l'épisode le plus sombre de toute la série, Batman cogne fort, apparition pour la première fois de sang, et du logo Pegi 18 sur la jaquette ! Les autres étaient 16.7)- Fable 3 à une ambiance bien plus sombre que ses prédécesseur et c'est aussi en partie à cause de ça qu'il a moins plu. Les couleurs sont plus ternes, grisâtre et il pleut souvent. L'univers y est rongé par l'industrie grandissante et la pollution, mais aussi la tyrannie d'un roi sans pitié pour sa population. Le monde est rongé par le crime et la corruption.Et étant donné que vous avez la possibilité d'être un roi tyrannique et terriblement mauvais, je vous laisse imaginer les conséquences.6)- - Le Cod le plus violent ever et je pèse mes mots. Se déroulant en plus dans la guerre la plus meurtrière à ce jour. Cod WAW a été le premier Call of à obtenir le Pegi 18 et à raison ! Le jeu est d'une violence extrême. Images d'époques choquantes, démembrement, hurlement, sang etc.... Il ne fait clairement pas dans la dentelle. Que dire de la mission par exemple ou on se réveille dans un charnier, ou encore le début ou on voit notre collègue se faire matraquer avec une batte avant de se faire trancher la gorge en live devant nous... Ah, et j'ai pas mentionné les râles atroces des soldats agonisant par terre, et le lance- flamme...5)- Peut être l'un des meilleurs exemples. Faisant suite à A Sand of Time, POP2 propose un univers beaucoup plus sombre et mâture. Le prince plutôt gentil et niais du premier opus s'est transformé en guerrier sanguinaire et qui grogne à chaque coup sur l'ennemi. Les musiques font place à du gros métal qui tâche et les démembrement font leur apparition. Et comme si ça suffisait pas, une bête démoniaque et flippante vous traque dans quelques portions de niveaux. Puis les nanas sont très souvent peu vêtues aussi, non mais sérieux à quoi lui sert ses fringues à l'impératrice ?4)- Finis les courses au ring dans des niveaux tout colorés des anciens Sonic. Place au villes détruites, aux races Aliens et soldats mais également au gros flingue. STH déjà nous fait incarner un perso trodark armé de gros flingues. Le jeu se révèle bien plus violent, même l'ennemi principal fait quand même bader et les grosses musiques rock nous pètent les oreilles.Shadow pulvérise ses ennemis et écrase tout sur son passage ! Le jeu s'est pris de sale note car son univers trop "brutal" n'a pas plu. Bon faut avouer qu'un hérisson armé d'une kalash à de quoi déstabiliser mais bon, Shadow est badass alors pourquoi pas...3)- Oubliez la plate-forme dans des niveaux tout colorés. Place à une grande ville industrielle nommé Abriville, véritable dictature mené par le baron Praxis et ses militaires privés appeler Grenagarde.Jak 2 opte pour un ton beaucoup plus sombre avec des gros flingues et des courses de vaisseau. Mais également pas mal de références au sexes, à l'alcool et à la violence. C'est d'ailleurs depuis ce jeu que ND a enchaîner avec les jeux mâtures, Uncharted et surtout The Last of Us.2)- Ocarina of Time c'était pas non plus les bisounours mais il faut avouer que MM met la barre bien plus haut. Faut dire que quand ta une lune gigantesque qui menace de s'écraser sur le coin de ta gueule tous le long du jeu, ça fait froid dans le dos. Et que tu as trois jours pour sauver le monde, histoire de te rajouter un petit stress supplémentaire.Mais en plus de ça, tous les habitants ou presque sont tarés ou pas loin de l'être, il ya des rapports à la mort et au deuil à peu près toutes les 5 minutes et quand Link enfile un nouveau masque il entend les cris de douleurs des gens maintenant décédés. SYMPA.1)- Bon Le 1 c'était déjà franchement pas la joie mais pour le 2 ND se sont lâchés. C'est simple, j'ai rarement jouer à un jeu aussi violent. Du sang, des tripes, de la violence physique et psychologique, du trauma, de la colère etc sont à peu près les mots que vous retiendrez durant cette aventure éprouvante et viscéral. Les perso font tellement humain que parfois tuer dans le jeu nous met mal, et honnêtement je n'ai jamais connu ça dans un autre jeu.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu. Et vous, d'autre jeux qui ont une ambiance plus sombre que les précédents ? Dites le moi dans les com !