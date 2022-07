Bonjour à tous,Je me suis déjà présenté, j’avais ouvert un blog et puis pas le temps en fait… Du coup je suis un lecteur de gamekyo et de sa communauté délirante, qui observe de loin, parfois ris et d’autres fois pleure.D’où mon billet ce jour, afin d’interpeller les connaisseurs en pc ! Pour la petite histoire j’ai enfin terminé la rénovation de ma maison et je me suis fait un petit coin « geek ». Dans ce coin geek il y aura un téléviseur de 48 pouces (LG C1 Oled sûrement) auquel je voudrais connecter un pc plutôt puissant pour pouvoir jouer aux jeux-vidéo d’hier, d’aujourd’hui et de demain.A l’heure actuelle je joue sur un pc portable ASUS FX505GT-HN004T – écran de 15,6 pouces, processeur Intel Core i5-10300H, 16 Go de RAM, un SSD de 512Go et une carte graphique NVIDIA GTX 1650 connecté à un écran de 32 pouces. J’ai fait Cyberpunk 2077 dessus, alors graphiquement je trouvais ça joli quand je jouais sur le pc portable, mais quand je le reliais à mon écran de 32 pouces, le pc n’avait pas la capacité d’afficher la même qualité de graphismes et ça perdait en gueule. Ajouter à cela le pc qui fait le bruit d’un aspirateur dès qu’on lance un jeu gourmand.Demain si je veux jouer sur un écran de 48 pouces, je souhaiterai que ma configuration affiche quelque chose de qualité. Donc je souhaiterai dénicher une bécane assez puissante. Le truc c’est que je ne me sens pas de le monter moi-même (même si j’hésite de plus en plus à opter pour cette option).J’ai consulté quelques sites qui proposent de monter les pc, des fois en proposant des tours toutes faites, d’autres fois en choisissant nous-même les composants. Mais pour cette dernière option, le choix de composants est tellement vaste que je suis un peu perdu. Et évidemment les prix sont plus élevés que si on déniche nous-même ces mêmes composants (processeur, carte graphique, ram… etc…).Je tiens à avoir des graphismes corrects mais je ne suis pas à la recherche du ray tracing de mon cul sur la commode. Quelque chose de beau et de fluide suffit. Typiquement lorsque je regarde des comparatifs (proposés par Suzukube) entre PS4pro / PS5 / Xbox / PC, bien souvent je ne vois pas une différence majeure. Ca serait bien que les développeurs comprennent qu’il est temps de laisser les graphismes de côté pour se consacrer à l’amélioration de l’IA.Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Ah si, le type de jeux auxquels je joue : du action rpg ou autres jeux d’aventure à la troisième personne (les souls, the witcher…), quelques jeux de combat, à l’occasion des jeux de bagnoles… Et avec ma future config j’aimerai bien me lancer dans Flight Simulator avec les enfants (mais si j’ai bien compris c’est plus la connexion internet qui compte, ce qui dans le fin fond de la Normandie est impactant). Je me suis lancé dans Ace Combat 7 et je ne m’attendais pas à kiffer autant !Les configs que j’ai vu, qui ne sont pas données, proposent des Geforce RTX 3080 avec les processeurs et la ram qui vont bien avec, et mes interrogations sont de savoir si j’ai besoin d’une configuration aussi puissante pour jouer sur un écran 48 pouces ??Le watercooling j’ai compris le principe mais je ne comprends pas pourquoi des configs quasi similaires le proposent et d’autres non ??Si vous connaissez des plans pour avoir des configs pas chères ou des gars de confiance qui savent faire ça, je suis preneur.Je ne sais pas si j’ai été clair, je précise que j’ai un budget plutôt correct puisque les configs montées qui sont susceptibles de m’intéresser tournent autour des 2000 balles… Mais si on peut revoir à la baisse je ne suis pas contre car le prix des matériaux s’étant envolé ces 12 derniers mois, les travaux de la maison m’ont coûtés plus que prévu.Exemple de configs chères :Je vous souhaite une excellente journée