Plus tôt ce mois-ci Gamereactor avait affirmé avoir entendu par des sources européennes que God of War Ragnarök était reporté à 2023. Bloomberg avait par la suite affirmé que ce n'était pas le cas.En citant trois personnes censées être lié au développement du jeu, Jason Schreier avait déclaré que God of War Ragnarök devait sortir en novembre et que Sony devait annoncer la date de sortie du jeu aujourd'hui, mais selon Cory Barlog ça n'a jamais été le cas.Kotaku de leur coté avait aussi l'information d'une annonce ce mois-ci, de meme que The Snitch le nouvel insider du moment qui a leaké la sortie de TLOU Remastered ou encore du remake de Crisis Core.Cory Barlog a demandé aux fans d'etre patient pour avoir des nouvelles:"Je promets que des choses seront partagées le plus tôt possible mais cela ne dépend pas de moi"Dans l'echange sur Twitter, on lui a demandé: "Pourquoi ne pas nous dire que Ragnarok est retardé afin que nous puissions passer à autre chose et planifier sérieusement le reste de l'année ? Cela devient frustrant."À quoi Barlog a répondu: "parce que ce n'est pas le cas".