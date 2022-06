Ca y est, on y est ! 3 Mois à bouffer du Alucard et compéres( pour mon plus grand plaisir ^^) C'est La dernière ligne droite avant la mise en ligne !pour rappel la collection Castlevania Ultima est une interface cross média que j'ai conçue de toutes pièces et gravitant autour du frontend launchbox elle tourne sur pc, elle est totalement dépourvue de jeux par respect pour les éditeurs mais vous pouvez l'intégrer à votre guise vos chemins (jeux dématérialisés, jeu steam etc pour tout lancé au même endroit) il est bien sûr évolutif et j'ai intégré pas mal de bonus, section art, musique et fan made)4 Main thèmes différent / Plus de 10 vues de choix jeux , background animésDes thèmes de lancement venues d'une autre dimension...C'est le moins que l'ont puisse dire puisque profitant de la force des morceau et de toute l'identité musicale de castlevania je n'allais pas me gêner , l'occasion était trop belle!Ca ne plaira pas à tout le monde mais ils connaissent la maison maintenant et ça a le mérite d'apporter un truc différent et puis ça ce met en fond musicale sans probléme un vendredi soir, et puis je parle aux fans , ils ne faut pas l'oublier !Et comme j'aime aller au bout de mes idées j'ai intégrés des cartes des chateaux animées, pour ceux qui disposent d'unsecond screen à proximité !Pad.à très bientôt pour le showcase![/video]