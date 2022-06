Salut,Ayant fait l'acquisition d'un PS VR récemment pour ma PS5, je m'éclate +++ dessus !J'ai pu faire Batman Arkham, Star Wars Vador Immortal et suis en train de finir Astro Bot.J'ai commencé Until Dawn Rush Of Blood, j'ai pu lire sur le net que le jeu n'était pas fonctionnel sur PS5.Seul des sites anglophones en parle.Il est mentionné le fait que le jeu se mettrait en pause spontanément et souvent. Donc injouable à priori.Je me permet de vous rapporter mon expérience personnel avec le jeu. Aucun site francophone n'en fait mention.Effectivement le jeu se met parfois en pause, sur 45 minutes de jeu, ça a du m'arriver 2-3 fois. Rien de bien gênant doncEn espérant que ça aidera certainBon week-end