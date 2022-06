Jeux Vidéo

Comme les Disney (avec les Simpson) EA ont-ils les plans ? Etrangement, sa licence Battlefield a encore prédit l’avenir…Rappelez vous en décembre 2020 :Et nous venons d’apprendre :À Hong Kong, le célèbre restaurant flottant le «Jumbo» a coulé en mer de ChineCoïncidences ? Avertissement à des opposants du Grand Reset ? Comme l’origine des frites qui seraient françaises et non belge, le mystère est entier mais cela ne serait pas la 1ere fois que le NWO laisse des indices dans des jeux vidéos