Alors ce soir pour vous, c'était un Capcom en demi-teinte ou un Capcom qui a réussi son show?Perso je suis très déçu, RE4 complètement absent, les trucs de 10 minutes qui bouffe du temps pour rien, puis le coup des 10 ans de Dragon's Dogma sans rien c'est impardonnable!Du foutage de gueule tout simplement. Et Pragmata toujours dans les choux, ça pue le report pour 2024...

posted the 06/13/2022 at 10:36 PM by marchand2sable