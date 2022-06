Voilà maintenant 9 ans que le monde fut plongé dans de profondes ténèbres, dérobant les couleurs de tous les objets et les êtres vivants. Formant jadis une civilisation prospère, les habitants ont oublié la chaleur du soleil, la joie du rire et les promesses d’un avenir radieux.[...]



Partez pour un voyage qui changera votre vie. Incarnez Europa et bravez les dangers qui vous guettent dans le Château de Talos tout en découvrant le sort troublant de ses occupants. Vivez une histoire de maturité où la guérison ne passe que par l’acceptation de vos sentiments. Jetez-vous corps et âme dans une aventure pleine d’amitié où Europa et son fidèle compagnon Apino apprendront à compter l’un sur l’autre pour faire face aux obstacles et venir en aide aux autres.

Développé depuis quelques années paret édité par, sympathique Metroidvania coloré aux faux airs de Saint Seiya, s'annonce survia de nouveaux trailers pour uneConcernant la musique (en 432 Hz pour les connaisseurs), celle-ci semble tenir un rôle central au sein du jeu et est composée par deux grands noms du jeu vidéo :) et).