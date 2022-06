Seulement deux jours après la conférence tant attendue, Xbox donne rendez-vous pour le Xbox Games Showcase Extended pour découvrir de nouveaux trailers, mais également en apprendre plus sur les annonces du précédent événement. On notera que le nom de Bethesda n’est étrangement pas mentionné contrairement au premier showcase. Rdv donc mardi pour cette deuxieme conf. Source xboxigen

posted the 06/06/2022 at 06:31 PM by dyson85