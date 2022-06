Cette année encore, le Xbox Showcase aura droit à un Live ''Extended'' Cette année encore, le Xbox Showcase aura droit à un Live ''Extended''

Comme l'année dernière, le showcase Xbox (x Bethesda) aura droit à son « Live Extended », donc un show bonus de 90 minutes qui se déroulera le mardi 14 juin à 19h00.



Si on se fit au communiqué et au vécu de 2021, ce sera surtout l'occasion pour les développeurs de revenir sur les annonces du show principal, mais également de nous lâcher informations et séquences supplémentaires de gameplay. Il y a un an, nous avions notamment eu davantage d'infos sur Forza Horizon 5 et Hellblade II, du gameplay pour Psychonauts 2 et Age of Empires IV, mais aussi l'annonce d'une upgrade Xbox Series de A Plague Tale : Innocence et de la dernière MAJ du moment pour Grounded.