Xenoblade Chronicles 3 a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct de février dernier, mais avec une astérisque : pour la première fois, le collector du jeu (contenant un artbook et un steelbook) ne sera disponible que sur la boutique Nintendo (My Nintendo Store).On pouvait espérer être mieux loti que les japonais, mais c'est désormais officiel : tout comme c'est déjà prévu ainsi au Japon, en Europe le collector de XC3 ne sera bien livré qu'en automne prochain (mais Nintendo assure livrer le jeu pour la sortie mondiale le 29 juillet prochain). La page du collector a été mise à jour avec cette nouvelle mention sur l'envoie différé du collector. Il est probable que ça sera aussi le cas en Amérique mais il n'y a pas encore d'information.Vous pouvez inscrire votre mail sur la page dédiée du collector afin d'être averti de sa disponibilité.

posted the 05/15/2022 at 02:18 PM by masharu