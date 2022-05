A l'instar de la France ou il s’était replacé top 1 la semaine dernière, puis top 2 cette semaine, Horizon Forbidden West fait un retour remarqué dans le top UK s'inscrivant directement a la 3eme place derriere Nintendo Switch Sports et Lego Star Wars: The Skywalker Saga avec une augmentation de 108% de ses ventes.Nintendo Switch Sports quand a lui baisse de 32% et Lego Star Wars: The Skywalker Saga de 24%.La version physique de Sifu rentre a la 9eme place avec 81% de ses ventes sur PS51 Nintendo Switch Sports2 Lego Star Wars: The Skywalker Saga4 Horizon Forbidden West6 Mario Kart 8: Deluxe9 Kirby and the Forgotten Land5 Pokémon Legends: Arceus7 Elden Ring8 Grand Theft Auto 59 Sifu10 Minecraft (Switch)