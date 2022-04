Un an et demi après la sortie des consoles de nouvelle génération, l’incontournable Diablo III va enfin recevoir une mise à jour qui ravira les sensibles du pixel. En effet, les joueurs se plaignaient du fait que le jeu tourne seulement en 1080p sur Xbox Series X, mais ce sera bientôt de l’histoire ancienne.



Dans un communiqué publié sur le site de Blizzard, l’éditeur a évoqué tout le contenu à venir dans la saison 26 de Diablo III. Cette dernière commencera le 15 avril prochain, soit quelques jours après le patch tant attendu.



On y apprend que dès ce mardi, autrement dit le 12 avril, Diablo III recevra une mise à jour lui permettant de tourner en 4K native sur Xbox Series X, mais aussi en 1080p natif sur Xbox Series S. Ce confort visuel n’est clairement pas de refus pour ce jeu qui peut déjà se vanter d’un 60 FPS pour bien profiter des phases d’action et des effets à gogo.



Mise à jour 2.7.3 : La résolution des Xbox Series X|S a été mise à jour. La Xbox Series X fonctionne désormais en résolution 4K réelle et la Xbox Series S en résolution 1080p réelle.



Cela permettra ainsi aux joueurs de mieux profiter de ce titre sorti il y a bientôt 10 ans avant la sortie du très attendu Diablo IV qui accélère sa communication depuis quelques mois. On y découvrait il y a quelques jours 7 environnements en vidéo, ainsi que la présence de pas moins de 150 donjons à explorer.