l'infiltration le grand oublié de cette gen !planqué, réduit à de simple information , suspendu à un mur , à quatre pattes dans un trou ,caché sous un carton , supprimer un agent et le mettre dans un placard , parler moins fort , envoyer une caméra collante pour savoir etc...à qui cela manque ?Splinter Cell ,MGS etc...n'on t'ils plus d'idées à part les jeux à services ?

posted the 03/30/2022 at 03:06 PM by mafacenligne