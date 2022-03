https://nintendoeverything.com/famitsu-sales-3-14-22-3-20-22/





Consoles :



- Switch OLED – 55,675

- Switch – 19,165

- Swtich Lite – 10,657

- PS5 – 13,971

- PS5 Digital Edition – 2,997

- Xbox Series X – 2,936

- Xbox Series S – 618

- New 2DS LL – 287

- PS4 – 10



Switch : 85 497

PS5 : 16 968

XS : 3 554







Jeux :



1. [PS4] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 28,944 / NEW

2. [NSW] Pokemon Legends: Arceus – 23,067 / 2,177,459

3. [PS4] Elden Ring – 19,487 / 293,628

4. [PS5] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 17,905 / NEW

5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 16,078 / 4,499,542

6. [NSW] Minecraft – 9,755 / 2,561,419

7. [PS4] Gran Turismo 7 – 9,447 / 94,818

8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 9,111 / 4,813,641

9. [NSW] Triangle Strategy – 8,429 / 112,107

10. [NSW] Mario Party Superstars – 8,182 / 912,325