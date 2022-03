"J'espère finir par changer l'image qu'a actuellement Tango Gameworks", a expliqué Mikami dans l'interview. "Pour l'instant, nous sommes toujours perçus comme un studio spécialisé uniquement dans le survival horror.



"Bien sûr, il est agréable que les fans nous considèrent comme un studio réputé pour le développement de survival horror. Mais nous voulons aussi être considérés comme un studio capable de créer une plus grande variété de jeux. Nous allons sortir de plus en plus de nouveaux jeux à l'avenir, à commencer par Ghostwire : Tokyo, alors n'hésitez pas à nous soutenir."

"Ces dernières années, des considérations commerciales nous ont obligés à développer via de grandes équipes. Toutefois, grâce à l'émergence des abos (comme le Gamepass) ces dernières années, nous pensons qu'il est désormais possible de réaliser des jeux à plus petite échelle.



"Il est possible d'acquérir de l'expérience dans une petite équipe, puis de s'impliquer dans un grand projet. De cette façon, nous pouvons créer des jeux encore meilleurs et les projets peuvent se dérouler plus facilement."

John Johanas, qui a réalisé le DLC pour The Evil Within et The Evil Within 2, travaille sur un tout nouveau titre qui est tout le contraire de l'horreur", a-t-il déclaré à Famitsu. "C'est un très bon jeu, alors gardez les yeux ouverts.

L'ancien directeur de la série Resident Evil a déclaré dans le dernier numéro du magazine japonais Famitsu - retranscrit par VGC - qu'il souhaite que les gens cessent d'associer le studio à un seul genre, et qu'il est prévu de faire des jeux non horrifiques à l'avenir.