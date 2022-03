Juste pour vous dire que les jeux qui demande une connexion permanente se démocratise de plus en plus, GT7 dernièrement demande une connexion permanente alors que c'est un jeu SOLO.On apprend aujourd'hui que le jeuqui est un jeu SOLO, demandera une connexion permanente... et qui dis connexion permanente, le jeu ne vous appartient pas, une fois les serveurs en maintenance ou fermé, le jeu n'existera plus tout simplement.Il faut vraiment boycotter cette pratique, sinon c'est la mort assuré des versions physique et de la sauvegarde du jeu vidéo.