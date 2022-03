Nouveau top 10, et pour fêter la sortie du film "The Batman" au cinéma, quoi de mieux qu'un top 10 sur l'homme chauve-souris ?J'adore Batman, je crois même que c'est mon super héros préféré avec Spider-Man, donc autant dire que je connais pas mal l'histoire et les méchants du justicier masqué, voici donc les plus emblématique pour ma part.10)- De son véritable nom Waylon Johns, Killer Croc est atteint dès la naissance d'une maladie qui lui fait avoir une peau de crocodile. Moqué dans son enfance et son adolescence, sa mère meurt en accouchant, et son père la abandonné, il est donc élevé par sa tante qui est alcoolique (vie de rêve)...Sa maladie qui affecte beaucoup son état psychique et physiologique se dégrade, ne supportant plus les moqueries, celui ci devient particulièrement violent et fit quelques séjours en prison juvénile. Un jour, un détenu l'insulta et Waylon le tua en le battant à mort.Il écopa de 18 ans de prison avant d'être relâché. Profitant de sa maladie pour en faire "une force" il trouva un travail dans un cirque ou son numéro était de tuer un crocodile à main nue. Il y arriva et opta comme surnom "Killer Croc".9)- De son vrai nom Edward Nigma alias L'homme mystère, Edward est un obsédé des énigmes et n'hésite pas à se qualifié comme l'homme le plus intelligent du monde. Persuadé de valoir mieux que les autres, et d'être plus intelligent, il est sans arrêt en train de poser des énigmes à tout le monde et y compris à Batman.C'est un dangereux criminel, fou mais très intelligent et très malin, mais aussi un brin parano. Ses victimes peuvent être sauvées uniquement si Batman "adhère à son jeu" en résolvant ses énigmes.8 )- Victor Zsasz est l'un des criminels les plus emblématique de Batman. Véritable sociopathe en devenir, il était à la tête d'une entreprise internationale et qu'il avait amassé une grande fortune personnelle qui s'ajoutait à la richesse de sa famille.Mais le bonheur s'estompa, ses parents mourruent dans un accident de bateau, Zsasz sombra alors dans une profonde dépression. Il se tourna alors vers les jeux d'argent, mais il perdit toute sa fortune, notamment en jouant contre le Pinguoin, et finit par errer dans les rues de Gotham.Alors qu'il tenta de mettre fin à ses jours, un SDF tenta de l'agresser avec un couteau pour lui soutirer de l'argent. Zsasz pris le dessus et poignarda le SDF.C'est là qu'il prit goût à tuer, ça redonnait un "sens à sa vie" comme il dit et il devient un dangereux sociopathe. Zsasz choisis ses victimes totalement au hasard, et tue majoritairement avec un couteau. Il considère les gens comme des "zombies insignifiant" et qui ne mérite pas de vivre. Pour chaque victimes, il se taillade la peau sur son corps, et vu le nombre de cicatrice, il en a tuer un bon paquet... Zsasz est incarcéré à vie dans l'asile D'Arkham à la suite de ces meurtres.7)- De son vrai nom Pamela Isley, Poison Ivy était une brillante botaniste renommée avant de subir un tragique accident.Pamela Isley grandit dans une riche famille et étudie la botanique et la biochimie avancée à l'université où elle a comme camarades de classe Alec Holland (futur Swamp Thing) et Phil Sylvian (futur créateur de l'Orchidée Noire). Un de ses professeurs, le Dr Jason Woodrue, la séduit et ensemble, ils débutent des expérimentations dont Pamela est le cobaye. Woodrue lui injecta de nombreux poisons et des toxines causant à Isley des transformations chimiques et physiques, capable désormais d'entrer en symbiose avec les plantes et les commander. Elle faillit mourir à deux reprises à cause de ces poisons. Ces expériences lui font aussi perdre la raison et elle se met ainsi à traiter les plantes comme ses propres enfants. Alors que Woodrue s'enfuit, Pamela se retrouve à l'hôpital pendant six mois, souffre de la trahison de Woodrue et finit par le détester. Elle en devient psychologiquement instable et sujette à des sautes d'humeur : tantôt douce et gentille, tantôt violente et cruelle. Elle finit par quitter l'école et Seattle pour se retrouver à Gotham City.La première année de service de Batman, Poison Ivy prend la ville en otage en menaçant de libérer un poison dans l'air de la ville si une rançon ne lui est pas versée. Elle est arrêtée par Batman et enfermée dans l'asile d'Arkham. Dès lors, elle devient obsédée par Batman, seul être qu'elle ne peut contrôler.6)- De son vrai nom Oswald Cobblepot, il est le riche héritier de la puissante famille Cobblepot, opposée à celle des Wayne dont Bruce en fait partie.Sujet à des moqueries sur son physique, embonpoint, petite taille,nez crochu, démarche dandinante, le jeune Oswald est la risée de ces camarades de classe.Autant de caractéristiques physique qui le font ressembler à un "Manchot".Son père fut emporté par une pneumonie, et depuis ce jour, sa mère le surprotéga en lui faisant toujours porté un parapluie lorsqu'il sortait.Son apparence lui valut d'être un souffre-douleur pour ses camarades de classe et un paria au sein de la haute société. Afin d'assurer la prospérité du nom des Cobblepot, Oswald se tourna donc vers le monde du crime sans pour autant renier ses origines aristocratiques comme le démontre son accoutrement.Redoutable au jeux d'argent (dont il pluma Zsasz) il hérita de la fortune Cobblepot mais et plongea dans la criminalité. Il est souvent associé au dangereux autres criminel comme Black Mask par exemple, et trahis parfois sans vergogne ses "alliés".5)- De son vrai nom Harvey Dent, Double-Face est l'alter ego de Harvey Dent, l'un des nombreux procureurs s’étant distingué dans la mythologie de Gotham. Il forma assez rapidement un pacte avec le commissaire Gordon et Batman afin de nettoyer la métropole des malfrats qui y pullulent [2]. À ses débuts, ce personnage avait une thématique plus obsessive compulsive que schizophrénique. La thématique du chiffre deux (2) fut exploitée en premier lieu avant que les scénaristes approfondissent la psychologie de Double-Face.À l'origine, le personnage était identifiable sous le nom de Harvey Kent. DC Comics qui est l'éditeur des aventures de Batman et de Superman fit altérer le nom pour éviter toute confusion avec Clark Kent, l'alter-égo de Superman. En plus d'être uni au Chevalier noir par son poste de procureur général de la ville, il entretenait une profonde amitié avec Bruce Wayne. Un criminel haut placé dans la hiérarchie mafieuse, Salvatore Maroni, qui venait d'être arrêté voulut se venger de sa condamnation avec l'aide de l'assistant du procureur, Vernon Field, et pour ce faire lança de l'acide au visage de Dent qui fut à moitié défiguré. Sa schizophrénie latente se manifesta et prit alors le dessus[2]. Dès lors, Dent ne put réprimer le besoin d'exprimer sa violence physiquement et devint un des plus prolifiques et dangereux criminels que Gotham ait connu. Une des marques de fabrique du personnage est sa pièce de monnaie qu'il utilise pour juger de la convenance de ses crimes. Si la pièce tombe sur la face rayée, il laissera alors s'exprimer ses sombres desseins. Au contraire, si c'est la face nette qui est visible, il fera le bien. Estimant que le système judiciaire est inefficace et injuste, il entretient une haine envers les avocats, juges et jurys. Plusieurs mises en scène de comics relatent Double-Face comme meurtrier en série des professionnels de la justice. Plusieurs mises en scène de comics relatent Double-Face comme meurtrier en série des professionnels de la justice.4)De son vrai nom Harley Quinzell, elle était une psychiatre de renom à l'asile d'Arkham, faisant toujours en sorte que ses patients soient bien traités. Mais tout bascula le jour où elle tomba éperdument amoureuse d'un patient sous le pseudonyme du Joker.Elle l'aida à s'échapper et se rangea avec lui du côté du crime. Elle devint l'une des plus dangereuse criminel de Gotham, aussi folle et timbrée que le Joker, avec le même niveau de machiavélisme.Elle hésita pas à torturer et tuer des personnes uniquement dans le but de faire plaisir au Joker, complètement obsédée par lui, et faisant toujours en sorte qu'il soit fier d'elle. Elle éprouve une haine considérable pour Batman, ce dernier arrivant souvent à la mettre sous les verrous, lui et son compagnon.Le Joker hésite pas parfois à la rabaisser, lui disant qu'elle fera mieux la prochaine fois, rendant Harley folle de rage car ne supportant pas décevoir son Monsieur J.Harley s'habille souvent de façon légère, avec une jupe et des talons. Il semble qu'avant d'être psychiatre, elle brillée en gymnastique, témoignant de ses nombreuses acrobaties.3)- De son vrai nom Jonathan Crane, alors qu'il est encore enfant, le petit Jonathan est sans cesse rejeté par ses camarades de classe à cause de son look "rat de bibliothèque". Surnommé l'Épouvantail, il ne tarde pas à utilisé ce surnom pour se venger et utiliser des stratagème d'épouvante pour effrayer ces derniers.Son premier crime a été de se venger d'une fille dont il était amoureux et qui s'est royalement moqué de lui avec son petit ami. Déguisé en épouvantail, Crane a surgi devant leur voiture en pleine nuit. Effrayés par l'arme qu'il tenait (un faux revolver), les jeunes gens ont paniqué et ont eu un accident mortel de voiture.Le crime n'a jamais été élucidé, plus tard, il devient professeur à l'université à l'Université de Gotham City, il se spécialise dans les phobies et les différentes manifestations de la peur. Le professeur Crane est congédié pour avoir mis en œuvre des expériences de recherche dangereuses. Après le meurtre de ses ex-employeurs, l'Épouvantail arbore un costume effrayant. Il s'emploie à développer différents gaz et solutions pouvant exacerber la peur chez ses victimes.Il est dis de lui également qu'il était torturé psychologiquement par son père, et que pour ses expériences sur la peur, enfermer son fils dans une cave avec des mannequins et des jouets couvert de sang...Cette expérience traumatisa le jeune Crane (tu m'étonnes) qui finit par être fasciné par la peur, et décida de continuer "l'œuvre de son père".Obnubilé par le désir de faire peur, il devient un dangereux criminel qui n'hésite pas à pousser sa victime vers la folie, notamment grâce à son étrange toxine dont il se sert sur ses victimes pour en faire des hallucinations collectives. Batman en a déjà fais les frais...2)- Son veritable nom est inconnu. Il est aussi l'un des vilains de Batman ayant l'histoire la plus tragique. Son père étant incarcéré à vie, sa mère se laissa mourir de faim alors qu'il n'était qu'un gosse.Condamnant ainsi Bane à rejoindre les quartiers des criminels les plus dangereux. Il dut s'habituer à survivre jour après jour avec l'idée qu'il passerait toute sa vie dans la prison. Un jour, il faillit mourir lors d'une émeute, et ne dut son salut qu'à l'intervention d'un prisonnier qui le protégea.Laissé pour mort, il fut dans le coma pendant plus d'un mois. A son réveil, Bane changea et se vengea du responsable en le mettant en pièces. Paniqué, le gardien de prison décida d'enfermer Bane en isolement pendant 10 ans, persuadé qu'il allait y rester.. Cela n'arriva jamais. Sa volonté farouche firent de lui une légende à Santa Prisca ou il régna en maître absolu. Nombreux sont ceux ayant contesté son pouvoir, avant de tomber sous ses coups.Bane, persuadé que le savoir serait la plus grande des armes pour faire face au monde actuel, passa tout son temps à lire les centaines d'ouvrages de la bibliothèque de la prison.Des années plus tard, il fut volontaire pour servir de cobaye pour une expérience militaire qui consistait à transfuser un super-stéroïde appelé « Venin » dans le cortex cérébral. Cette expérience avait pour but de décupler considérablement la force musculaire du sujet, l'armée voulant créer des super-soldats. L'expérience fut un succès mais Bane se révolta rapidement et tua tous les scientifiques et les soldats de l’installation. Dès lors, il fut enfin libre ... Bane avait entendu parler d'un justicier légendaire appelé Batman que tous les criminels de Gotham redoutaient. Voulant se mesurer à lui, pensant avoir enfin trouvé un véritable adversaire à sa mesure, Bane prit le chemin de Gotham.Bane savait qu'une attaque directe contre Batman serait vouée à une défaite. C'est pour cette raison qu'il détruisit l'asile d'Arkham et laissa échapper tous les ennemis de Batman afin que ceux-ci l'épuisent physiquement et psychologiquement. Après avoir déduit lui-même l'identité de Batman, Bane se confronta à lui dans le manoir Wayne. S'ensuivit un violent affrontement où Bane brisa le dos de l'homme chauve-souris, le paralysant[1]. Il devint, par la suite, le criminel le plus puissant de la ville, régnant sans partage sur Gotham. Même les malfrats les plus illustres et dangereux de la ville comme le Joker, Double-Face et le Pingouin, terrifiés à l'idée de l'affronter, n'osèrent pas contester sa suprématie. Seul le terrifiant Killer Croc entra en conflit avec lui et le défia en combat singulier. Cependant, au bout d'un affrontement d'une extrême violence, le féroce monstre à la force surhumaine fut terrassé par Bane.Il est l'adversaire le plus redoutable de Batman, même le Joker le redoute c'est dire...1)- L'ultime ennemi de Batman mais aussi le plus emblématique ! Le Clown prince du crime, Monsieur J ou encore Jack White font parties de ces innombrables surnom, son véritable nom étant inconnu. Le Joker a aussi plusieurs dérivées de son histoire, aucune étant "l'histoire officielle".Plusieurs théories sont à noté le concernant, comédien raté entre autre. Aucune origine ne lui est attribuée et durant des années, cet aspect du personnage n'est pas traité. Par la suite, plusieurs scénarios ont diversement relaté la jeunesse du personnage, sans coïncider entre eux, proposant plusieurs identités d'origines diverses. Le passé du personnage est cependant considéré comme un sujet sensible, beaucoup estimant qu'une bonne partie de ce qui fait la réussite de ce dernier auprès du public est justement le manque d'information et le mystère de sa vie passée, dont d'ailleurs le personnage lui-même ne se souvient plus à cause de sa folie. Le Joker, pleinement conscient de cela, s'amuse même ainsi à raconter diverses versions inventées, et ce, pour se jouer des autres personnes.L'une des plus notable et qu'il a rendu paraplégique Batwoman en lui tirant dessus, la touchant à la colonne vertébrale et l'immobilisant sur un fauteuil roulant. Sur le surnom de Oracle, elle continuera néanmoins a épauler Batman en lui fournissant de précieux conseil grâce à ses talents de hackeur.Le Joker est l'un des ennemis les plus redoutable de Batman. Étonnamment fort au combat à main nues, il a diverses armes mortelles toute droit sorties de magasins de farce et attrape. Dentier explosif, cadeau, carte tranchante, sa plus mortelle étant sans aucun doute le gaz hilarant, qui condamne la victime à en mourir de rire, littéralement...Dans le film sortit en 2019, le Joker était une victime dans la vie, souffrant de sa mère adoptive qui le maltraité, et se faisait marcher dessus par tout le monde. Avant de péter un câble et de devenir le dangereux psychopathe que l'on connaît aujourd'hui.Il yaurait encore tant à dire sur ce méchant numéro 1, mais ce top s'éternisant déjà pas mal, il est temps de conclure.Voilà, j'espère ce long top vous aura plu, bien évidemment il manque des méchant iconique comme Mister Freeze ou encore Hush, Carlos, etc.. Je pouvais pas mettre tout le monde et c'est un avis personnel évidemment.Il est a noté que de nombreux ennemis de Batman ont eu au final une histoire tragique qui les ont faient basculés. Enfance difficile, perte de proche, malformation, etc...Batman a vraiment un côté tee sombre et mâture, et ce même pour l'histoire de ses méchants. Hâte d'aller voir le film en tout cas !PS