Premiere analyse de ElAnalistaDeBits avant celle de Digital Foundry.PS4 :1080p à 60fps112,7 GoPS4 Pro :1800p à 60fps112,7 GoPS5 :2160p à 60fps (30fps sur les rediffusions avec Ray Tracing)107,6 Go- Cette comparaison a été faite avec le patch 1.04.- La PS5 propose deux modes d'affichages, Performance et Ray Tracing. Le Ray Tracing ne s'applique qu'aux reflets en mode photo, dans les rediffusions et certains menus du jeu. L'expérience de jeu sera la même dans les deux modes.- Les temps de chargements sont d'environ 40 secondes sur les versions PS4 et d'environs 2 secondes sur PS5.- Les autres améliorations notables de la PS5 sont la distance d'affichage, l'augmentation de la géométrie, le filtrage des ombres ou l'occlusion ambiante.- La version PS5 a également plus de public et de végétation.- Implémentation très intéressante de Dualsense. Sentir la route, les changements de vitesse ou les déclencheurs des pédales en font l'une des meilleures expériences a ce jour avec cette manette.- Le framerate a été testé avec les conditions les plus exigeantes dans les 3 versions (pluie, gros circuit, 20 voitures ect...). Aucune des deux versions ne peut maintenir une fréquence d'images constante de 60fps dans ces circonstances, mais c'est acceptable dans l'ensemble.- Le Ray Tracing, à titre personnel est quelque peu anecdotique.- En général, Gran Turismo 7 répond aux attentes sur toutes les plateformes comme d'habitude avec cette série.