Gamekult 4/10

Shadow Warrior 3 n’est ni bon, ni mauvais. C’est un jeu honnête qui prend un pied fou à piocher tout ce qu’il se fait de bien dans le genre qu’il représente, mais se contente de l’appliquer le plus proprement possible en y collant son univers. Le truc, c’est que ça manque de technique et que, malgré son humour décapant et sa direction artistique parfois réussie, Shadow Warrior 3 a bien du mal à sortir des sentiers battus au point d’y imposer son style. On se retrouve donc avec un fast FPS bourrin, sanglant et parfois efficace, mais qui reste très classique. À se faire sur le pouce à l’occasion.Shadow Warrior 3 vaut surtout par son univers à l’humour décalé et son inspiration puisée chez Doom. Malgré un contenu limité et un scénario quasi inexistant, il offre un bon moment de détente à base d’affrontements énergiques demandant un peu de concentration. Dommage que cela soit parfois gâché par une lisibilité compliquée des combats liée notamment à une caméra pas très bien placée. Il n’empêche que si vous cherchez un bon défouloir rapide où il ne faut pas se prendre au sérieux, il devrait pouvoir satisfaire vos besoins.Shadow Warrior 3, c'est un peu ce macaron acheté dans la petite boulangerie du coin. Derrière les fourneaux, il y a des passionnés, mais qui n'ont pas forcément les moyens de proposer un produit de qualité supérieure. Une fois en bouche, c'est une expérience plutôt agréable, mais loin d'être inoubliable, et surtout vite terminée. Pour le refaire sans métaphore : Shadow Warrior 3 est un FPS gore et bourrin très fun, facile à prendre en main, mais qui est vite répétitif, qui manque d'originalité et qui se termine beaucoup trop vite. Un titre à conseiller pour les amateurs du genre qui en redemandent, mais au final, il va vite rejoindre les autres opus de la franchise dans un semi-oubli, occulté par des jeux plus ambitieux et réussis.Lo Wang nous revient après six ans dans ce qui ressemble plus à une régression qu'une suite. Troquant des niveaux ouverts et un soupçon d'action-RPG pour un FPS couloir à la DOOM Eternal sans originalité, le jeu brille par sa technique et son gameplay nerveux, mais pêche cruellement par un univers inintéressant, l'absence de coop et une durée de vie honteusement courte.Je me souvenais d'un Shadow Warrior 2 plus fun... C'est triste à dire, mais le cycle ronronnant de plateforme/arène/cinématique de Shadow Warrior 3 n'est simplement pas très amusant même s'il nous fait parcourir de bien belles zones. La licence n'a jamais eu énormément de prétention quant à son envergure, mais ce troisième opus fait un peu amuse-bouche. Lo Wang reste prolifique en vannes et répliques douteuses toutefois. Là c'est une question de goût, certaines font mouches, d'autres tombent à plat - ça fait partie de l'humour -, quelques-unes m'ont fait sourire et une m'a fait vraiment marrer. A petit prix, peut-être... (Ou avec l'abo PSNow, parfait !)