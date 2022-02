Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Mode RT :-PS5/XSX : 1440p à 30fps.■Mode Performance :-PS5 résolution dynamique 1260p~1728p + TAA à 60fps.-XSX résolution dynamique 1382p~1782p + TAA à 60fps avec des baisses.-Visuellement les deux versions semblent identiques.■XSS résolution dynamique 1296p~1440p à 30fps sans RT.-Avantage PS5 jusqu'à 5~10fps de plus lors des phases les plus gourmandes, en général meilleures perfs dessus dans les deux modes.-Support du VRR sur Xbox Series.■Les temps de chargement sont beaucoup plus rapides qu'avant.■Mode RT :-Du RT au niveau des ombres + l'occlusion ambiante.-Résolution dynamique 1440p~1620p/30fps sur PS5/XSX (+40% au niveau de la résolution).-30fps quasi verrouillé dans ce mode.■Mode Performance :-60fps sur les deux avec quelques baisses lors des phases de conduite en ville sur XSX.-XSS 1440p/30fps sans RT.-Des problèmes de frame pacing sur XSS.■Les temps de chargement :-PS5 : 8.9 secondes.-XSX : 9.6 secondes.-XSS : 11.3 secondes.