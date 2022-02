Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■3 modes graphiques sur PS5/XSX :-Mode Performance : 1920x1080p/60fps.-Mode Résolution : (quelques chutes de framerate et un léger tearing)PS5 : 3200x1800p/30fps.XSX : 3456x1944p/30fps.-Mode Qualité : 1920x1080p/30fps + RT (Pour des ombres encore plus améliorées et l'occlusion ambiante).■XSS : 1920x1080p/30fps avec un peu de tearing et sans RT.■Quelques ombres manquantes au niveau des arbres sur les Xbox Series.■Selon DF, difficile de dire quel mode vaut la peine .